Fußball: Schwere Schlappe für Köln in Hoffenheim

Eine herbe Abfuhr hat für den 1. FC Köln das Gastspiel in Hoffenheim gebracht. Das Team von Trainer Peter Stöger ging heute bei den in der deutschen Bundesliga weiter ungeschlagenen Hoffenheimern mit 0:4 unter. Ein seltenes Erfolgserlebnis in der Abstiegsregion gab es dagegen für Bremen mit ÖFB-Regisseur Zlatko Junuzovic. Gegen den FC Ingolstadt, für den Markus Suttner ein schönes Tor erzielte, gewann Werder knapp mit 2:1.

