Studie: Globale Nahrungsversorgung ungewiss

Die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers sieht in einer Studie die Versorgung mit Lebensmitteln in der Zukunft als ungewiss an. 2050 könnte es sowohl ausreichend Nahrung für die prognostizierten neun Milliarden Menschen geben als auch Knappheit und Preisanstieg herrschen. Das Beratungsunternehmen sieht die wichtigen Weichenstellungen für die künftige Versorgung mit Nahrung jetzt - und promotet dabei die heftig umstrittene Gensaat.

Doch gibt es noch zahlreiche weitere Unwägbarkeiten. Sollte etwa Indien auf westliche Ernährungsgewohnheiten umsteigen, würden rund 700 Millionen Legehennen mehr benötigt.

