Werben um Stimmen bis zur letzten Minute

Nach dem offiziellen Wahlkampffinale haben sich die beiden Kandidaten um die Hofburg, der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer von der FPÖ, gestern noch einmal per Videobotschaft an die Wähler gewandt. Betont staatstragend versprachen beide, sich für eine gute Zukunft des Landes einzusetzen, und baten die Wähler in dem mittlerweile seit rund einem Jahr laufenden Wahlkampf ein letztes Mal um ihre Stimme.

Die Wahlhelfer der beiden Kandidaten waren indes auch am Tag vor der Wahl, unter anderem „eingebettet“ in die gut besuchten Weihnachtsmärkte, weiter im Dauereinsatz.

