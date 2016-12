Keine Denkmäler für Fidel Castro in Kuba

Nach dem Tod von Fidel Castro sollen in Kuba keine Denkmäler für den kubanischen Revolutionsführer errichtet werden. Er habe ausdrücklich angeordnet, dass weder Monumente für ihn gebaut noch Straßen oder Institutionen nach ihm benannt werden sollen, sagte sein Bruder und Nachfolger Raul Castro gestern bei der Trauerfeier in Santiago de Cuba.

„Der Revolutionsführer hat jeden Personenkult abgelehnt und war darin bis in seine letzte Lebensstunde konsequent“, sagte der Präsident.

Tatsächlich wurde Castro bereits zu Lebenszeiten in Kuba kultisch verehrt. In den Schulen werden seine Ideen gelehrt, viele seiner Sprüche gehören in Kuba zum Allgemeingut. In zahlreichen öffentlichen Gebäuden hängen Fotos von ihm. Bei der Überführung der Urne des früheren Präsidenten von Havanna nach Santiago de Cuba wurden immer wieder Bilder des Revolutionsführers gezeigt. Im ganzen Land skandierten die Menschen „Ich bin Fidel, ich bin Fidel“.

Urne wird in Santiago beigesetzt

Gestern Abend nahmen Zehntausende Menschen in Santiago de Cuba Abschied von Castro. Zu der Trauerfeier waren unter anderen der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, der bolivianische Staatschef Evo Morales und die brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva und Dilma Rousseff sowie die Fußballlegende Diego Maradona gekommen. Castro war am 25. November gestorben.

Reuters/Carlos Barria

Heute soll der frühere Präsident in Santiago de Cuba beigesetzt werden. Die Stadt im Südosten der Karibik-Insel gilt als Wiege der kubanischen Revolution. Castros Urne wurde in den vergangenen Tagen über 1.000 Kilometer von der Hauptstadt Havanna nach Santiago de Cuba gebracht.

Der Trauerzug nahm den umgekehrten Weg der „Karawane der Freiheit“. Im Jänner 1959 zogen die siegreichen Rebellen unter Castros Führung in einem Triumphzug von Santiago nach Havanna.

Verjüngungskur mit Fragezeichen

Castro hatte bis zur Machtübergabe an seinen Bruder Raul 2006 das Land mit eiserner Hand rund 47 Jahre lang regiert. Raul Castro leitete einen vorsichtigen Öffnungskurs ein und erlaubte auch etwas privates Unternehmertum.

Raul Castro hatte bereits zu Beginn dieses Jahres angekündigt, 2018 nicht mehr für das Präsidentenamt zu kandidieren. In der zweiten Reihe bereit steht der bisherige Vizepräsident, der 56-jährige Miguel Diaz-Canel. Bisher eher zurückhaltend, dürfte er einen Generationenwechsel in Kuba einläuten - er ist der erste Politiker in einer derart hohen Position, der erst nach dem Sieg der kommunistischen Revolutionäre 1959 geboren wurde.

