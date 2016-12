Türkei: Haftbefehle nach Brand in Mädchenwohnheim

Fünf Tage nach dem Brand in einem türkischen Mädchenwohnheim mit zwölf Toten ist Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen worden. Darunter sei der Direktor des Wohnheims, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi heute. Sie waren einen Tag nach dem Unglück wegen fahrlässiger Tötung festgenommen worden.

Fünf weitere Verdächtige seien freigelassen worden. Die Behörden untersuchen unter anderem Vorwürfe, wonach die Tür zur Feuerstiege abgeschlossen war.

Am Dienstag waren durch den Brand in einem Mädchenwohnheim in der südtürkischen Provinz Adana zehn Schülerinnen im Alter von elf bis 14 Jahren, die vierjährige Tochter des Direktors und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten einen Kurzschluss als Brandursache.