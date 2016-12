Brand bei Party in USA: Einige Vermisste lebend gefunden

Nach dem schweren Brand während einer Technoparty im kalifornischen Oakland sind einige der noch vermissten Menschen lebend gefunden worden. Wie die örtlichen Behörden gestern (Ortszeit) mitteilten, klärte sich der Verbleib von rund zwei Dutzend Vermissten nach dem Unglück auf, allerdings fehlte noch immer von mindestens zwei Dutzend weiteren Menschen jede Spur.

Laut Feuerwehr brach der Brand am Freitag kurz vor Mitternacht aus.

Daher gingen die Behörden noch immer von bis zu 40 Toten bei der Tragödie aus. Feuerwehr und Rettungskräfte waren weiter im Einsatz, um sich in dem von den Flammen zerstörten Lagerhaus einen Überblick zu verschaffen. Das Haus musste wegen Einsturzgefahr abgestützt werden. Mindestens neun Tote wurden geborgen.

Unklar war aber weiterhin, wie viele Menschen sich genau in dem von Künstlern genutzten Lagerhaus aufhielten, als dort am Freitagabend kurz vor Mitternacht ein Feuer ausbrach. Die Feuerwehr brachte den Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Was ihn auslöste, war zunächst ebenfalls unklar.

APA/Getty Images/Elijah Nouvelage

Die meisten Toten seien in der oberen Etage des zweistöckigen Lagerhauses gefunden worden, das von einer Künstlergruppe genutzt worden sei, sagte Einsatzleiterin Teresa Deloach-Reed vor Journalisten. „Das Feuer muss sich sehr schnell ausgebreitet haben.“

Kein markierten Ein- und Ausgänge

Noch sei unklar, wo genau das Feuer ausgebrochen sei. Es habe keine klar markierten Ein- oder Ausgänge gegeben. Eine selbst gebaute Stiege aus Paletten habe in den ersten Stock geführt. Wegen der baulichen Veränderungen sei es sehr schwer gewesen, vor den Flammen zu flüchten.

Zudem sei das Gebäude mit Möbeln und anderen Gegenständen vollgestopft gewesen, wodurch die Löscharbeiten erschwert worden seien. „Es war fast wie ein Labyrinth.“ Den Angaben zufolge gab es keine Sprinkleranlage. Zeitweise hätten die Feuerwehrleute ihre Arbeit unterbrechen müssen, weil sich die Flammen zu schnell durch das Gebäude gefressen hätten.