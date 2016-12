Messerstecherei am Salzburger Rudolfskai

In der Stadt Salzburg ist es heute gegen 4.00 Uhr am Rudolfskai zu einer Messerstecherei gekommen. Ein bisher Unbekannter stach einem 24-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Der Mann wurde schwer verletzt.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at