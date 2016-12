Referendum: Ganz Europa schaut auf Italien

Es ist eine Volksabstimmung, die in ganz Europa die regierenden Politiker den Atem anhalten lässt: Heute entscheiden die Italiener über die geplante Verfassungsreform - indirekt aber möglicherweise auch über den Verbleib von Premier Matteo Renzi.

Ein Nein zur größten Politreform in dem Land seit Jahrzehnten, so die Befürchtung, könnte die wirtschaftliche und politische Stabilität in Europa, insbesondere der Euro-Zone, weiter ins Wanken bringen.

