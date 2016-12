Beide Kandidaten bei Stimmabgabe zuversichtlich

Begleitet von Dutzenden Kamerateams aus aller Welt haben Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer heute ihre Stimme bei der Bundespräsidentenwahl abgegeben.

„Ich bin ruhig und zuversichtlich“, sagte Hofer in seinem Heimatort Pinkafeld im Burgenland. Er sagte zudem gegenüber Journalisten, kein EU-Austrittsreferendum zu wollen. Hofer kam wie bereits bei der Stichwahl vor sechs Monaten mit seiner Frau Verena zum Wahllokal.

Nach der Stimmabgabe hat Hofer noch einen Friedhofsbesuch geplant und danach will er essen gehen. Am Nachmittag werde er gemeinsam mit der Familie und Freunden nach Wien fahren in die Wahlzentrale und später in die Hofburg.

„Bin gleich wieder da!“

Van der Bellen ist nach eigenen Worten ebenfalls zuversichtlich. „Aber man kann nie sicher sein“, sagte er nach dem Verlassen seines Wahllokals in Wien-Mariahilf. Es sei eine richtungsweisende Wahl für Europa. Van der Bellen traf mit Ehefrau Doris Schmidauer ein, beobachtet von einer Vielzahl an Journalisten, die von Polizei und Absperrungsbändern in Zaum gehalten wurden. Ins Abstimmungslokal durften die Medienvertreter nicht mit.

Van der Bellen bat die Wartenden bei seinem Eintreffen mit den Worten „Bin gleich wieder da!“ um Geduld. Nach wenigen Minuten kehrte er aus dem Wahllokal zurück und stellte sich vor der Schule kurz den Journalistenfragen. Das Ergebnis der Bundespräsidentenstichwahl werde man wohl erst morgen kennen, sagte Van der Bellen. Nun gehe er mit Familie und Freunden mittagessen.

