Rege Wahlbeteiligung bei Referendum in Italien

Bei dem Verfassungsreferendum in Italien hat sich heute eine rege Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis 12.00 Uhr hatten 19,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, teilte das Innenministerium in Rom mit.

Gewählt wird bis 23.00 Uhr. Da es sich um ein Referendum zur Absegnung einer vom Parlament gebilligten Verfassungsreform handelt, ist anders als bei anderen Volksentscheidungen in Italien kein Beteiligungsquorum vorgeschrieben. Mit Wahlergebnissen wird in der Nacht auf morgen gerechnet.

APA/AP/Antonio Calanni

Der italienische Premier Matteo Renzi hatte am Vormittag in seinem Heimatort Pontassieve bei Florenz seine Stimme für das Verfassungsreferendum abgegeben.

Ganz Europa schaut auf Italien

Es ist eine Volksabstimmung, die in ganz Europa die regierenden Politiker den Atem anhalten lässt: Heute entscheiden die Italiener über die geplante Verfassungsreform - indirekt aber möglicherweise auch über den Verbleib von Premier Renzi.

Ein Nein zur größten Politreform in dem Land seit Jahrzehnten, so die Befürchtung, könnte die wirtschaftliche und politische Stabilität in Europa, insbesondere der Euro-Zone, weiter ins Wanken bringen.

