Unfall auf Güterzug: Drittes Opfer weiter in Lebensgefahr

Nach der Flüchtlingstragödie auf einem Güterzug in Wörgl in Tirol schwebt ein Mann nach wie vor in Lebensgefahr. Laut Auskunft der Polizei befindet sich der Mann weiterhin in sehr kritischem Zustand auf der Intensivstation der Klinik Innsbruck.

