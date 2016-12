Urnengang in Vorarlberg bereits beendet

In Vorarlberg ist die Stichwahl zur Ermittlung des neuen Bundespräsidenten bereits beendet. Wie im westlichsten österreichischen Bundesland üblich, schlossen die letzten Wahllokale um 13.00 Uhr. Bei strahlendem Sonnenschein, aber niedrigen Temperaturen dürften der reinen Beobachtung nach viele Vorarlberger ihr Wahlrecht in Anspruch genommen haben.

Um 13.00 Uhr standen die Ergebnisse in etlichen kleinen Ortschaften bereits fest, es waren die Stimmen in 53 der 96 Vorarlberger Gemeinden mit 43.263 der insgesamt 271.687 Wahlberechtigten ausgezählt. Gerade erst begonnen wurde die Auszählung freilich in den größeren Orten und Städten im Rheintal.

Weniger Wahlkarten als im Mai

Die Wahlbeteiligung lag im Mai (ohne Briefwahlkarten) bei 54,2 Prozent. Inklusive der Wahlkarten stieg die Wahlbeteiligung anschließend auf 65,0 Prozent. Dieses Mal wurden in Vorarlberg 30.668 Wahlkarten ausgegeben (gegenüber 34.821 im Mai).

Offizielle Angaben zur Wahlbeteiligung gibt es nicht. Da der VfGH die Stichwahl vom Mai auch wegen der vorzeitigen Weitergabe von Resultaten durch die Wahlbehörden aufgehoben hat, besteht diesmal eine strikte Sperre für alle Informationen, die die Wahl beeinflussen könnten.