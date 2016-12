Wilders wünscht Hofer „viel Erfolg“

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer via Twitter Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl gewünscht. „Viel Erfolg heute @norbertghofer und @HCStracheFP !!“, twitterte der Chef der Freiheitspartei (PVV) heute auf Deutsch.

Die rechtspopulistische PVV liegt in den Umfragen vor der niederländischen Parlamentswahl im März vorne. Wilders strebt offen einen Austritt der Niederlande aus der Europäischen Union an, weil er meint, dass das Land nur so wieder eigenständig über die Einwanderungspolitik bestimmen könne. Hofer betonte seinerseits auf Journalistenfragen bei der Stimmabgabe, er strebe keinen EU-Austritt an.

Vlaams Belang organisiert Hofer-Party

Der rechtspopulistische flämische Vlaams Belang (VB) wünscht Hofer nicht nur viel Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl, sondern fiebert sogar mit einer eigenen Wahlparty in Antwerpen mit. Beim „Österreich-Tag“ gibt es „österreichische Happen, österreichischen Schnaps, österreichische Musik“ und eine Übertragung der Wahlergebnisse.

„Wünsche @norbertghofer und unseren Bundesgenossen von der FPÖ viel Glück. Hofer for president!“, twitterte VB-Chef Tom Van Grieken.

Veel geluk gewenst aan @norbertghofer en onze bondgenoten van de FPÖ. Hofer for president! #oostenrijk pic.twitter.com/00JnpLmbbj — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 4. Dezember 2016

Tweet auch von Marion Le Pen

Zuvor hatte bereits die rechtspopulistische französische Politikerin Marion Marechal-Le Pen Norbert Hofer via Twitter die Daumen gedrückt. „Lieber @norbertghofer, ich wünsche Dir für diesen Sonntag große Erfolge. Du hast die Unterstützung von Patrioten aus aller Welt!“, twitterte die Nichte der Chefin der Partei Front National (FN), Marine Le Pen - ebenfalls auf Deutsch.

Lieber @norbertghofer, ich wünsche Dir für diesen Sonntag große Erfolge. Du hast die Unterstützung von Patrioten aus aller Welt ! #bpw2016 pic.twitter.com/GqsMAjjf9U — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 3. Dezember 2016

Die 26-jährige südfranzösische Regionalpolitikerin gilt als Nachwuchsstar der EU- und ausländerfeindlichen Partei. Sie hatte sich kürzlich optimistisch gezeigt, dass Hofer die Bundespräsidentenwahl gewinnen wird. Ihre Tante Marine Le Pen führt die Umfragen vor der französischen Präsidentenwahl im April an und erhofft sich Rückenwind durch einen Wahlsieg Hofers.