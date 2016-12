Putin glaubt an bessere Beziehungen mit Trump

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich lobend über seinen künftigen US-Kollegen Donald Trump geäußert. Dieser werde seine neue Rolle gut ausfüllen. Der russische Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass sich die angespannten Beziehungen zwischen Russland und den USA unter Trump wieder verbessern könnten.

„Anderes Maß an Verantwortung“

„Trump war ein Unternehmer und Geschäftsmann. Jetzt ist er ein Staatsmann, er steht an der Spitze der USA, eines der weltweit führenden Länder“, sagte Putin in einem Interview des Senders NTV.

„Dass er geschäftlich Erfolg hat, deutet darauf hin, dass er ein schlauer Mann ist. Und wenn er schlau ist, wird er auch schnell ein anderes Maß an Verantwortung begreifen“, so Putin.

Putins Äußerungen richteten sich offenbar auch an Kritiker Trumps, die ihm seine unkonventionellen Methoden vorwerfen - wie Beschimpfungen seiner Gegner via Twitter und politische Aktionen, die mit dem scheidenden Präsidenten Barack Obama nicht abgestimmt wurden. So hatte Trump erst am Freitag mit einem Telefonat mit der Staatschefin Taiwans für diplomatische Verstimmungen mit China gesorgt.