Sobotka am Wahlabend in deutscher TV-Talkshow

Der für Wahlen zuständige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird am Abend nicht in Wien weilen, stattdessen ist er Gast in der ARD-Talksendung von Anne Will in Berlin. Sobotkas Sprecherin verteidigte das abendliche Fehlen des Leiters der Bundeswahlbehörde bei der ersten bundesweiten Wahl, die nach der Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wiederholt werden musste.

„Wir sind bis Wahlschluss um 17.00 Uhr hier und fliegen morgen um 6.00 Uhr wieder zurück“, sagte Pressesprecherin Katharina Nehammer. Man sei rechtzeitig zum Auszählen der Briefwahlstimmen wieder zurück, betonte Sobotkas Sprecherin.

Vorläufiges Endergebnis erst am Montag

Der Innenminister wird - anders als bei vergangenen Wahlen - am Wahlabend kein Ergebnis verkünden. Insofern habe er am Abend auch keine unmittelbare Funktion, wurde im Ministerbüro betont. Sobtoka hatte nach der Aufhebung angekündigt, erst nach dem Vorliegen der Briefwahlstimmen ein vorläufiges Endergebnis bekanntzugeben. Das wird morgen für den späten Abend erwartet.

Zum Ausgang der Wahl wird sich Sobotka laut Nehammer in Berlin nicht äußern. Thema der Diskussionsendung ist der Rechtsruck in Europa.