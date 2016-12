Deutscher Minister kritisiert „Ösi-Meckerei“ zu Maut

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat sich gegen Kritik aus Österreich an der in Deutschland geplanten Pkw-Maut gewehrt. „Wir Deutsche zahlen seit Jahren in Österreich Mautgebühren. Deshalb habe ich wenig Verständnis für die Ösi-Meckerei über die deutsche Maut“, sagte Dobrindt der „Bild am Sonntag“ („BamS“).

Auch Kritik aus den Niederlanden, wo es keine Maut gibt, wies Dobrindt zurück. Die Niederländer nutzten ausgiebig deutsche Autobahnen: „Schon aus Gründen der Gerechtigkeit sollten sie bereit sein, einen angemessenen Beitrag zu leisten.“ Beide Länder wollen wohl gegen die von der Europäischen Union nach monatelangen Verhandlungen grundsätzlich gestattete Maut klagen.

Wie die „BamS“ weiter berichtete, wird die Maut mittels elektronischer Vignette eingehoben. Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen könnten diese über das Internet oder über eine App auf ihrem Smartphone kaufen und bargeldlos bezahlen. Überwacht werde das durch Mautkontrollsäulen am Straßenrand. Deutsche Autofahrer müssten gar nichts tun.