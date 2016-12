Türkei: Handel mit Russland nicht mehr in Dollar

Die Türkei will angesichts der Schwäche ihrer Lira den Handel mit China, Russland oder dem Iran künftig in lokalen Währungen abwickeln. Er werde Schritte vorbereiten, um das möglich zu machen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan heute bei einer Kundgebung in Kayseri in der Provinz Kappadokien.

Bisher wird der internationale Handel in erster Linie in Dollar abgewickelt. Das ist besonders für die Türkei ungünstig, da die türkische Lira gegenüber der US-Währung seit dem Putschversuch vom Juli kräftig abgewertet hat. Aber auch Länder wie Russland, das unter den westlichen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Konflikts leidet, könnten ein Interesse an einem Handel in Lira oder Rubel haben. Erdogan sagte, Ministerpräsident Binali Yildirim werde dies bei seinem anstehenden Besuch in Moskau ansprechen.

Die Türkei importiert deutlich mehr Waren, als sie exportiert. Das ist bei einem starken US-Dollar ungünstig. Wenn Käufe aber beispielsweise für Öl oder Gas künftig in Rubel abgewickelt werden und Russland dafür in der Türkei in Lira kauft, wäre das für das Land und die Stabilität der Währung besser.