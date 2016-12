Zehn Kinder bei Busunglück in Russland getötet

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Autobus in Westsibirien sind mindestens zehn Kinder und zwei Erwachsene getötet worden. Rund 20 Passagiere wurden zudem verletzt, wie russische Behörden heute der Agentur TASS zufolge mitteilten.

In den Unfall bei Neftejugansk rund 2.500 Kilometer östlich von Moskau seien auch zwei Autos verwickelt, hieß es. In dem Bus waren demnach etwa 30 Kinder und mindestens drei Erwachsene auf dem Rückweg von einer Turnveranstaltung in Chanty-Mansijsk.

Die Ursache des Unfalls, der sich auf der Straße nach Tjumen ereignete, war zunächst unklar. Medien berichteten von Schneefall und frostigen Temperaturen am Unglücksort. Die russische Justiz nahm Ermittlungen auf. Der Bus sei für den Transport von Kindern vermutlich nicht ausreichend gesichert gewesen, sagte ein Sprecher.