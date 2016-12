Ruhe vor Wahlschluss in der Hofburg

Im Pressezentrum in der Hofburg ist am Nachmittag Spannung in der Luft gelegen. Hunderte Journalisten bereiteten sich auf den Höhepunkt dieses Wahltags vor, wenn kurz nach 17.00 Uhr die ersten Ergebnisse und Hochrechnungen eintrudeln. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sagte, „es läuft alles nach Plan“.

Keine Probleme sagt Sobotka #bpw16orfat #bpw16 #wahl16 #wien A video posted by vsimettin (@vsimettin) on Dec 4, 2016 at 6:58am PST

Rund 750 Akkreditierungen von Journalisten und Technikern registrierte das Innenministerium für das Pressezentrum in der Hofburg. Darunter waren auch viele ausländische Medienvertreter, von der spanischen Zeitung bis zum chinesischen Fernsehen reichte die Palette. Alle Journalisten mussten durch strenge Sicherheitskontrollen ähnlich wie auf dem Flughafen, bevor sie in die Redoutensäle durften.

Der Zutritt zur Hofburg ist gesichert. #bpw16orfat #bpw16 #wahl16 A photo posted by Nadja Igler (@nadjaigler) on Dec 4, 2016 at 4:15am PST

Rangeln um beste Plätze

Die vorbereiteten Sitzplätze waren rasch besetzt. Soweit es ging, wurden zusätzliche Tische und Sessel bereitgestellt. Während die schreibenden Kollegen untereinander schon angebliche Einzelergebnisse austauschten, sicherten sich die Fotografen bereits Stunden vor den Liveeinstiegen der TV-Sender die besten Plätze vor deren Bühnen, um dann das beste Bild der Politiker zu ergattern.