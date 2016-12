Iran soll an Bau israelischer U-Boote beteiligt sein

Ein deutsch-israelisches U-Boot-Geschäft sorgt in Israel weiter für politischen Zündstoff: Nach israelischen Medienberichten ist ausgerechnet Israels Erzfeind Iran an der deutschen ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) beteiligt, die den milliardenschweren Rüstungsauftrag für Israel ausführt.

Die iranische Foreign Investment Company (IFIC), die iranische Auslandsbeteiligungen regelt, halte 4,5 Prozent an TKMS, berichtete die Zeitung „Yedioth Ahronoth“. Das Blatt titelte dazu: „Israels Geld, Profit des Iran“.

Einsatz gegen den Iran

Medienberichten zufolge hat Israel bei Deutschland drei hochmoderne U-Boote für 1,2 Milliarden Euro bestellt. Die Boote der Dolphin-Klasse können von Israel mit Atomwaffen nachgerüstet werden, weshalb ihre Lieferung in die Krisenregion Nahost in Deutschland immer wieder für Diskussionen sorgt. Vor allem aber sollen sie Spionageeinsätze vor der iranischen Küste fahren und bei einem militärischen Konflikt mit dem Land zum Einsatz kommen.

Militärhilfe für Israel

TKMS bestätigte, dass IFIC anfangs sieben Prozent Beteiligungen gehalten habe, seit Mai 2003 seien es unter fünf Prozent. Genauere Zahlen teilte das Unternehmen nicht mit. Ein Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums wollte Medieninformationen weder bestätigen noch dementieren, wonach Ministeriumsmitarbeiter von der Beteiligung Irans an TKMS wussten.

Israel besitzt bereits fünf hochmoderne U-Boote aus deutschen Werften, ein sechstes soll laut Medienberichten im kommenden Jahr ausgeliefert werden. Einen Teil der Baukosten finanzierte die deutsche Bundesregierung als Militärhilfe für Israel.

Wirbel um Interessenkonflikte

Der U-Boot-Deal sorgt immer wieder für Aufsehen: Ende November ordnete der israelische Generalstaatsanwalt eine polizeiliche Untersuchung zu einem möglichen Interessenkonflikt bei dem Kauf an. Zuvor war bekanntgeworden, dass der persönliche Anwalt von Regierungschef Benjamin Netanjahu, David Schimron, auch Berater des israelischen Geschäftsmanns Miki Ganor ist. Ganor wiederum vertritt Medienberichten zufolge TKMS in Israel. Netanjahu versicherte, dass er von Schimrons möglicher Verwicklung in das Geschäft nichts gewusst habe.