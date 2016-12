24 Tote nach Brand bei Technoparty in USA

Nach dem Feuer in einem Lagerhaus in Kalifornien sind bisher 24 Tote geborgen worden. Das teilten die Ermittler heute mit. Weitere Menschen wurden noch vermisst. Etliche konnten gerettet werden.

Das Feuer war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache in dem Gebäude in Oakland ausgebrochen.

Es habe keine klar markierten Ein- oder Ausgänge gegeben, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Wegen der baulichen Veränderungen sei es sehr schwer gewesen, vor den Flammen zu flüchten.