Referendum in Italien: Streit um „radierbare“ Stifte

Die Italiener haben am Sonntag über eine Verfassungsreform abgestimmt, mit der unter anderem der Senat verkleinert und seine Zuständigkeiten reduziert werden sollen. Für den Fall eines Neins hat Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Ergebnisse werden erst morgen erwartet.

„Das Kreuz ist verschwunden“

Vor der Wahl hatten Reformgegner schon die Möglichkeit einer Manipulation der Briefwahl angeprangert. Am Wahltag selbst wurden die Gerüchte durch Streit über die in den Wahlkabinen ausliegenden Stifte genährt: Dutzende Bürger aus verschiedenen Teilen des Landes schrieben in Sozialen Netzwerken, dass dort Stifte verwendet würden, deren Schrift ausradierbar sei. Verschiedene Wähler hätten sich bei den Vorständen der Wahllokale beschwert, meldete die Nachrichtenagentur ANSA.

„Weil ich Lehrerin bin, habe ich immer ein Etui mit Bleistiften und Radiergummi dabei. Ich habe es ausprobiert, und das Kreuz ist verschwunden“, zitierte ANSA die Pädagogin Rita Farricelli in der Stadt Isernia.

Auf der Spur der Stifte

Die italienische Regierung ist diesen Berichten entgegengetreten. Das Innenministerium teilte mit, in diesem Jahr 130.000 nicht radierbare Stifte gekauft und davon 80.000 an die Präfekturen in den italienischen Provinzen für das Referendum verteilt zu haben.

Der italienische Lieferant beziehe die Stifte von einem namhaften deutschen Hersteller. Allerdings könnten die Präfekturen auch Stifte ausgeben, die sie noch aus früheren Jahren in ihren Lagern hätten.

Renzi selbst erschien am Sonntag ohne Ausweis in seinem Wahllokal nahe Florenz. „Ich habe kein Dokument dabei, hoffe aber, erkannt zu werden“, sagte er laut Medienberichten.

Ein Nein zur größten Politreform in dem Land seit Jahrzehnten, so die Befürchtung, könnte die wirtschaftliche und politische Stabilität in Europa, insbesondere der Euro-Zone, weiter ins Wanken bringen.

