Fußball: Gregoritsch erlöst kriselnden Hamburger SV

Michael Gregoritsch hat den Hamburger SV in der deutschen Bundesliga zum ersten Saisonsieg geführt. Der ÖFB-Stürmer brachte heute in der 13. Runde die Hamburger beim Gastspiel in Darmstadt mit seinem dritten Saisontor auf Erfolgskurs und trug damit einen erheblichen Teil dazu bei, dass der „Bundesliga-Dino“ den letzten Tabellenplatz verließ.

Mehr dazu in sport.ORF.at