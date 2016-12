„Ohne Übertreibung ein historischer Tag“

Mit einem weit größeren Vorsprung als bei der ersten Hofburg-Stichwahl im Mai ist Alexander Van der Bellen bei der am Sonntag abgehaltenen Wiederholung zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden. Daran erinnerte der von den Grünen unterstützte Kandidat in seiner Siegesrede, in der er sich auch für das „überwältigende Vertrauen“ der Wähler bedankte. „Ohne Übertreibung“ könne man von einem historischen Tag sprechen, so Van der Bellen, der auch ein „rot-weiß-rotes Signal der Hoffnung und der Veränderung für Europa“ sieht. Der unterlegene FPÖ-Kandidat Norbert Hofer sah in sich indes einen „schlafenden Bären geweckt“.

