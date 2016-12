Totenzahl nach Brand bei US-Technoparty steigt

Nach dem Feuer bei einer Technoparty in einem Lagerhaus in Kalifornien ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen. Das sagte Polizeisprecher Ray Kelly heute auf einer Pressekonferenz. Weitere Menschen wurden noch vermisst. Etliche konnten gerettet werden.

Das Feuer war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache in dem Gebäude in Oakland bei San Francisco ausgebrochen. Einige der Opfer stammten aus dem Ausland, wie Kelly auf Anfrage bestätigte.

Es habe keine klar markierten Ein- oder Ausgänge gegeben, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Wegen der baulichen Veränderungen sei es sehr schwer gewesen, vor den Flammen zu flüchten.