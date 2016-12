Der Wahlabend in ORF2 und im Livestream

ORF2 berichtet am Wahlabend umfassend von den Ergebnissen. In der Sendung „Runder Tisch“ debattieren Journalisten und Experten. Die Berichterstattung ist in ORF2 und im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.