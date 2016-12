Rücktritt angekündigt

Nicht nur Österreich hat am Sonntag gewählt - auch in Italien ist eine mit Spannung erwartete Abstimmung auf dem Programm gestanden. Diese endete Nachwahlbefragungen zufolge mit einer schweren Schlappe für Premier Matteo Renzi. Laut ersten Hochrechnungen sagten bis zu 60 Prozent der Italiener Nein zur Verfassungsreform. Der großangelegte institutionelle Umbau des Landes ist damit vom Tisch. Kurz nach Mitternacht gestand dann auch Renzi seine Niederlage ein und kündigte seinen Rücktritt an.

Lesen Sie mehr …