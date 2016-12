Auslandspresse: Wahl „Ruhepause“, aber auch „Weckruf“

Die extrem polarisierende Wahl Alexander Van der Bellens zum nächsten österreichischen Bundespräsidenten hat auch in der Auslandspresse reges Interesse geweckt. Seine Kür sei der spanischen Zeitung „El Pais“ zufolge eine „Ruhepause, aber gleichzeitig auch ein ernsthafter Weckruf für Europa, das daraus einige wertvolle Lehren ziehen sollte“.

„Gegenteil eines europäischen Populisten“

Als einen „unerwarteten Schub für die EU“, bezeichnete etwa die US-Zeitung „Washington Post“ die Niederlage des FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ bezeichnete Van der Bellen als „grünen und fortschrittlichen Kandidaten“, die slowakische „Dennik N“ schrieb, mit ihm werde das „Gegenteil eines europäischen Populisten“ Präsident.

Austria, Van der Bellen è presidente: «Vincono Europa e solidarietà» Ritratto - Eroe... https://t.co/sOxZuU3vNB pic.twitter.com/emBwqxN7sc — Corriere della Sera (@Corriere) 4. Dezember 2016

Auch wenn sein Amt symbolisch sei, habe Van der Bellen der französischen Zeitung „Le Figaro“ zufolge nun die Aufgabe, „die Risse, die sich innerhalb der traditionellen politischen Parteien aufgetan haben, wieder zu schließen“.

„Der Populist Hofer abgestraft“, konstatierte die italienische „La Repubblica“. „Die Gefahr des ersten rechtsextremen Präsidenten an der Spitze eines Staates der Europäischen Union“ hätten die Österreicher „ausgebügelt“, schrieb die slowakische „Sme“ (Onlineausgabe).

„NYT“: Grenzen für Trump-Rückenwind

Der „New York Times“ („NYT“) zufolge habe die Wahl Van der Bellens „auf einem Kontinent, wo extremistische Politik traditionell zur Katastrophe führt, die Grenzen des Rückenwinds des designierten Präsidenten Donald J. Trump“ aufgezeigt. Ob die „Brexit"-Revolution“ vorüber sei, fragte die britische „Daily Mail“.

Einen Trump- und „Brexit“-Bezug stellte auch die französische Finanzzeitung „Les Echos“ her: „Die österreichischen Wähler haben die Vorhersagen Lügen gestraft, die prophezeiten, dass sich nach der radikalen Wahl der Briten für einen ‚Brexit‘ und der Wahl von Donald Trump in den USA die populistische Welle in Europa fortsetzen würde.“