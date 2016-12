Valls will Präsidentschaftskandidatur verkünden

Frankreichs Premierminister Manuel Valls will nach Angaben aus seinem Umfeld heute am frühen Abend seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr verkünden. Valls werde sich im Rathaus von Evry südlich von Paris äußern, teilte das Büro des Premierministers in der Früh mit.

Reuters/Vincent Kessler

Wurde nach Hollandes Verzicht erwartet

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus seinem Umfeld erfuhr, wird Valls bei dem Auftritt in seinem Wahlkreis seine Kandidatur ankündigen. Seitdem Präsident Francois Hollande am Donnerstag seinen Verzicht auf eine zweite Amtszeit verkündet hatte, war damit gerechnet worden, dass Valls bald ins Kandidatenrennen einsteigt.

Bei der Vorwahl der Sozialisten am 22. und 29. Jänner wird außerdem Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg antreten. Es gilt als wahrscheinlich, dass Valls bei einer Kandidatur das Amt des Premierministers abgibt. Das würde eine Regierungsumbildung erforderlich machen. Als möglicher Nachfolger wird Innenminister Bernard Cazeneuve genannt.