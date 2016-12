USA: Eroberung Mossuls in nächsten sechs Wochen möglich

US-Verteidigungsminister Ashton Carter hält eine Rückeroberung der nordirakischen Metropole Mossul von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in den kommenden sechs Wochen für möglich. Auch wenn es schwierig werde, könnte der Kampf beendet werden, noch bevor Donald Trump am 20. Jänner das US-Präsidentenamt übernehme, sagte Carter heute.

Irakischen Angaben zufolge gewinnt das irakische Militär weiter an Boden. Zuletzt hatten IS-Kämpfer eine Serie von Gegenangriffen gestartet. Die Islamisten machten sich zunutze, dass es wegen des schlechten Wetters keine Luftunterstützung durch die von den USA geführte Anti-IS-Koalition für das irakische Militär gab.

Die Extremisten halten nach wie vor rund drei Viertel der größten Stadt im Nordirak in ihrer Gewalt. Die Rückeroberung von Mossul gilt als entscheidend für die Niederschlagung des IS.