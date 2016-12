Erster Trailer zu „Mumie“-Remake mit Tom Cruise

Das Filmstudio Universal hat gestern den ersten Trailer zur Neuverfilmung von „Die Mumie“ veröffentlicht. „Willkommen in einer neuen Welt der Götter und Monster“, hört man Russell Crowe in dem Clip sagen. Tatsächlich dient der Blockbuster als Auftakt einer Gruselfilmreihe, in deren Rahmen auch Remakes von Horrorklassikern über u. a. Dracula und Frankenstein geplant sind.

Die Hauptrolle spielt Hollywood-Star Tom Cruise, der innerhalb der ersten Minute des Trailers bei einem Flugzeugabsturz stirbt - und dann wiederaufzuerstehen scheint. Blickfang aber ist klar die titelgebende Mumie, eine einst mächtige Königin (gespielt von Sofia Boutella), die vor Jahrhunderten „zu Unrecht ihrer Bestimmung beraubt“ und in einer Gruft in der Wüste begraben wurde.

London und Wüste als Schauplatz

Ihre zerstörerische Wut lässt im Trailer u. a. die Houses of Parliament samt Big Ben einstürzen. Neben London sind die „endlosen Sandlandschaften des Nahen Ostens“ Schauplatz des Films. Neben Cruise als Soldat auf Terroristenjagd und Crowe als Dr. Jekyll/Mr. Hyde spielen Annabelle Wallis („Peaky Blinders“), Jake Johnson („Jurassic World“) und Courtney B. Vance („Terminator: Genisis“) mit.

Regie führte Alex Kurtzman, der als Autor oder Produzent bei den erfolgreichen Action-Reihen „Transformers“ und „Mission: Impossible“ mitwirkte. Der Kinostart ist für den 8. Jänner 2017 geplant.