Höchste Zustimmung in Südtirol

Bei dem am Sonntag gescheiterten Referendum über eine Verfassungsreform in Italien zeigt sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Die höchste Zustimmung zu den Reformplänen von Premier Matteo Renzi gab es in Südtirol. Renzi gestand kurz nach Mitternacht seine Niederlage ein und kündigte seinen Rücktritt an. Die rechtspopulistische Lega Nord erneuerte Montagfrüh ihre Forderung nach sofortigen Neuwahlen.

