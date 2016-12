Bundesliga: Altach stößt an seine Grenzen

Der SCR Altach ist zur Halbzeit der Bundesliga an seine Grenzen gestoßen. Das Sensationsteam aus Vorarlberg fiel in der 18. Runde bei der Bewährungsprobe gegen Meister Salzburg durch. Gegen den Titelverteidiger präsentierten sich die Altacher in allen Belangen unterlegen. Bei den Salzburgern spürt man nach der 4:1-Gala den Aufwind. Die Austria sorgte dafür, dass das Gedränge an der Spitze noch enger wurde.

