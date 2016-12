Schelling sieht „bei meisten eine Art Erleichterung“

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sieht nach der Bundespräsidentenwahl mit dem Sieger Alexander Van der Bellen „bei den meisten eine Art Erleichterung“.

Vor Beginn des heutigen Treffens der Euro-Gruppe in Brüssel sagte Schelling, dem Rechts- und auch Linkspopulismus in der EU sei damit aber „noch kein Einhalt geboten“. In Europa sollte auch nicht immer nur von Rechtspopulismus gesprochen werden. „Wir haben auch den Linkspopulismus, und der Populismus generell ist an den Rändern in Europa sehr stark geworden.“

Rezepte gegen Populismus „extrem schwierig“

Österreich werde jetzt „in das Licht gerückt, wir hätten den Rechtspopulismus vorerst gebremst. Ja, es stimmt, (Norbert, Anm.) Hofer hat nicht gewonnen, aber in Summe ist dem Populismus damit noch kein Einhalt geboten“, sagte der Minister.

Die Rezepte gegen den Populismus seien „extrem schwierig. Auch Zahlen, Daten Fakten nützen hier nur sehr eingeschränkt. Wenn man sich die Situation in Österreich anschaut, die ‚Hard Facts‘, sind wir relativ gut unterwegs, und trotzdem sind die Menschen unzufrieden. Das ist etwas, was wir durch Leistung wettmachen müssen. Aber ein bestimmtes Durchatmen ist jetzt erfolgt.“ Damit „haben wir auch die Möglichkeit, das, was wir uns vorgenommen haben, bis Ende 2018 zu realisieren, und ich hoffe, das gelingt“.