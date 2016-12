USA: Ben Carson wird Wohnbauminister

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine weitere Personalentscheidung getroffen: Ben Carson wird Minister für Wohnbau und Stadtentwicklung. „Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu akzeptieren, unserem Land in der Trump-Regierung zu dienen“, so Carson in einer Stellungnahme.

APA/AFP/Dominick Reuter

Der ehemalige Neurochirurg war in den vergangenen Wochen mehrmals genannt worden. Carson hatte sich in den Vorwahlen erfolglos um die republikanische Präsidentschaftskandidatur beworben.

Den Republikanern macht indes weiter die mögliche Neuauszählung in mehreren US-Bundesstaaten zu schaffen. In Michigan hat ein Bundesgericht angeordnet, dass die Neuauszählung fortgesetzt werden muss. Es wies damit eine Klage des Generalstaatsanwalts von Michigan, Bill Schuette, zurück. Dieser ist wie der Wahlsieger Trump Republikaner.

Richter Mark Goldsmith entschied, Bedenken wegen der mit einer Neuauszählung verbundenen Kosten rechtfertigten nicht das Risiko, dass die knapp fünf Millionen Wähler in Michigan um ihr Recht gebracht werden könnten. Der Vorgang müsse bis zum 13. Dezember abgeschlossen sein.