Wrabetz begründet Gebührenplus

ORF-Chef Alexander Wrabetz wird Mitte Dezember im Stiftungsrat eine Valorisierung des Programmentgelts um 7,7 Prozent beantragen. Zugleich stellt er ein 300 Millionen Euro schweres „Struktur- und Kostensenkungsprogramm“ bis 2021 in Aussicht, wie Wrabetz heute ankündigte.

Für die Gebührenzahler bedeute die Anhebung 1,25 Euro mehr Teilnehmerentgelt „pro Monat und Haushalt“. Die Inflation kumuliere in den vergangenen und kommenden fünf Jahren in den ORF-Berechnungen auf insgesamt 18, 19 Prozent, argumentiert der Generaldirektor.

„Ganz sicher ganz deutlich unter der Inflation“

Bis 2021 hat man mit 1,5 bis 1,8 Prozent Preissteigerung jährlich kalkuliert. „Damit liegt das ganz sicher ganz deutlich unter der Inflation“, so der ORF-Generaldirektor zu seinem Antrag. „Und es wird in diesem Zeitraum netto weiterhin eine reale Senkung der Gebühren geben.“

Die ORF-Kunden würden künftig 56 statt 52 Cent pro Tag für den ORF zahlen, so Wrabetz. Das monatliche Programmentgelt beträgt dann 17,41 Euro. Dazu kommen noch Radio- und Fernsehgebühren sowie Kunstförderbeitrag (dieses Geld geht aber ins Bundesbudget, nicht an den ORF) und die Landesabgabe dort, wo sie eingehoben wird - diese geht ins jeweilige Landesbudget.

Auch Einsparungen angekündigt

Im vorläufigen Finanzplan, der im November an die Stiftungsräte ging, gab es noch eine „Finanzierungslücke“ von rund 42 Millionen Euro. Wobei, wie Wrabetz erneut betont, das ursprüngliche „Delta“, das der frühere Kaufmännische Direktor Richard Grasl, der Wrabetz’ Kontrahent bei der jüngsten ORF-Wahl war, übergeben habe, 80 Millionen betrug.

28 Millionen der Lücke würden im kommenden Jahr durch das Gebührenplus, das mit Jahresmitte schlagend wird, gedeckt werden. Der Rest - „und damit zwei Drittel“, wie Wrabetz unterstreicht - soll durch Einsparungen hereinkommen.

Dem Stiftungsrat will Wrabetz in der Finanzvorschau bis 2021 nämlich ein 300 Millionen Euro schweres Sparpaket vorlegen, das auch - aber nicht nur - den Abbau von 300 Stellen bedeutet. Er werde aber „keine Rasenmähermethoden“ anwenden, so der ORF-Chef.

Der ORF-Stiftungsrat tagt am 15. Dezember. Laut ORF-Gesetz hat der Generaldirektor alle fünf Jahre bis zu diesem Termin einen Gebührenantrag zu stellen. Zuletzt wurden die Gebühren vor fünf Jahren erhöht, damals um sieben Prozent.

Wrabetz nimmt auch die Einladung von NEOS zu einem runden Tisch in Sachen ORF-Finanzierung an. „Ich werde dorthin gehen und ihnen erklären, dass sie teilweise von falschen Voraussetzungen ausgehen“, so Wrabetz.