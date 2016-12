CEE: Österreichische Banken verdienten 25 Mrd. Euro

Seit Jahren wird Österreich für das starke Bankenengagement in Osteuropa international kritisiert. Die Nationalbank hat nun die Jahre 2003 bis 2015 untersucht und kommt zu dem Schluss, dass sich der Gang nach Osteuropa in Summe gelohnt hat: 25 Mrd. Euro Gewinn machten die Banken dort in dieser Zeit, zugleich mussten sie in ihre Töchter um acht Mrd. Euro abschreiben.

Österreich habe damit seine alte Aussage „untermauert, dass (der Gang nach Osteuropa) insgesamt nicht gescheitert sein dürfte“, sagte OeNB-Direktor Philip Reading bei der Vorstellung des 32. Finanzmarktstabilitätsberichts heute in Wien.

Verluste in Slowenien, Ukraine und Ungarn

Allerdings fällt die Bilanz je nach Land sehr unterschiedlich aus. In Slowenien, der Ukraine und Ungarn haben Österreichs Banken in Summe Geld verloren, in allen anderen Ländern hingegen verdient.

In absoluten Beträgen gab es den höchsten Gewinn mit 8,5 Mrd. Euro in Tschechien vor Russland mit 5,9 Mrd. Euro. Gemessen am eingesetzten Kapital war Russland am profitabelsten vor Bulgarien und Serbien. Insgesamt verdienten die heimischen Banken auf ihr eingesetztes Kapital 0,9 Prozent.