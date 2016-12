Amnesty wirft Fidschi-Inseln Folter vor

Amnesty International hat der Polizei und dem Militär auf den Fidschi-Inseln vorgeworfen, regelmäßig Gefangene zu foltern. Unter der langjährigen Herrschaft der Armee habe sich in dem kleinen Inselstaat im Südpazifik die tief verwurzelte Kultur der Folter bei den Sicherheitskräften festgesetzt, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.

Uniformierte seien in Prügel, Vergewaltigung, andere Formen sexueller Gewalt, Angriffe mit Polizeihunden und sogar Mord verwickelt. Die Verantwortlichen kämen meist nahezu ungestraft davon.

Fidschis weisen Vorwürfe zurück

Die Fidschi-Inseln wiesen das zurück. Die Anschuldigung sei parteiisch und entspreche nicht den Tatsachen, sagte Generalstaatsanwalt Aiyaz Sayed-Khaiyum. Die Fidschis hätten die UNO-Konvention gegen Folter ratifiziert, und die Regierung habe klargemacht, dass weder Folter noch andere Arten menschenunwürdiger Behandlung von Gefangenen toleriert würden.

Zwar hätten in der Vergangenheit Einzelne das Gesetz selbst in die Hand genommen, institutionalisierte Folter habe es aber nie gegeben, sagte der Rechtsexperte weiter. Das Land verfolge in dieser Hinsicht eine Nulltoleranzpolitik. Die Täter würden zur Verantwortung gezogen.