3-D-Livebesichtigung von Wohnungen via Internet

In Echtzeit eine Wohnung in Berlin besichtigen, obwohl man selbst tausend Kilometer entfernt im eigenen Wohnzimmer sitzt: Das soll ein neues System von Wiener Forschern ermöglichen, das Virtual Reality (VR) und Livestreaming via Internet kombiniert.

