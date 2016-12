Vega-Rakete brachte türkischen Satelliten ins All

Eine europäische Vega-Rakete hat für das türkische Verteidigungsministerium einen Satelliten zur Erdbeobachtung ins All gebracht. Die Trägerrakete setzte den Satelliten „Göktürk-1“ heute erfolgreich in rund 700 Kilometern Höhe aus.

Der europäische Raketenbetreiber Arianespace brachte die Hightech-Fracht vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ins All. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die hochauflösenden Aufnahmen des Satelliten für zivile und militärische Zwecke gedacht. „Göktürk-1“ sei der zweite Beobachtungssatellit der türkischen Luftwaffe, sagte der türkische General Ibrahim Dülger in Kourou. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verfolgte den Start von Ankara aus.

Gebaut wurde der rund eine Tonne schwere Satellit von Telespazio, einem Gemeinschaftsunternehmen des italienischen Rüstungs- und Raumfahrtkonzerns Leonardo und seines französischen Partners Thales. Er ist auf eine Nutzungsdauer von gut sieben Jahren ausgelegt.