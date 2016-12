Ban erwartet weiterhin enge Beziehung zu Österreich

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Alexander Van der Bellen zu seiner Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten gratuliert. Er freue sich auf die weitere enge und konstruktive Beziehung zwischen Österreich und den Vereinten Nationen, sagte ein Sprecher von Ban in New York. Ban werde auch sehr bald einen offiziellen Brief an Van der Bellen schicken, so der Sprecher.

Ban reist morgen zu seinem letzten Besuch als UNO-Chef nach Wien. Dabei will er sich von den 4.000 Angestellten der in Wien ansässigen UNO-Organisation verabschieden. Auch bilaterale Gespräche mit u. a. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) seien geplant.

Ban, dessen zehnjährige Amtszeit am 31. Dezember ausläuft, kehrt nach Mitteilung des Sprechers am Freitag nach New York zurück. Sein Nachfolger am UNO-Sitz wird der frühere portugiesische Premierminister Antonio Gutierrez.