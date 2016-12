Tritt als Premier zurück

Der französische Premierminister Manuel Valls will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr antreten. Das erklärte der Sozialist am Montagabend. Gleichzeitig legte er sein Amt als Premier zurück. „In vollem Einverständnis mit dem Präsidenten der Republik werde ich mein Amt ab morgen niederlegen“, so Valls. Der amtierende Präsident, Francois Hollande, hatte eine Wiederkandidatur vergangene Woche ausgeschlossen.

