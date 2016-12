Voestalpine investiert 40 Millionen Euro in Kapfenberg

Über 40 Millionen Euro investiert der Stahlriese voestalpine in eine vollautomatisierte Schmiedeanlage bei Böhler Edelstahl in Kapfenberg (Steiermark). Sie soll Vormaterial für Flugzeugkomponenten wie z. B. Triebwerksteile fertigen und 2018 in Betrieb gehen.

