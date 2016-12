D: Ermittlungen im Umfeld von ermordeter Studentin

Nach der Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen im Fall der ermordeten Studentin im deutschen Freiburg hat die Polizei gestern mit Hochdruck ihre Ermittlungen fortgesetzt.

Die Nachforschungen konzentrieren sich auf das Umfeld des mutmaßlichen Täters und des Opfers, erklärte ein Polizeisprecher. Die Ermittler wollen laut Polizei unter anderem prüfen, ob der 2015 als Flüchtling aus Afghanistan eingereiste Tatverdächtige und die 19-jährige Medizinstudentin einander kannten. Der 17-Jährige hatte nach seiner Festnahme am Freitag keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.

Bei ihren weiteren Ermittlungen will die Polizei nun erneut Zeugen aus dem persönlichen Umfeld der Studentin befragen, deren Leiche nach einem Partybesuch am 16. Oktober am Ufer des Flusses Dreisam gefunden worden war.

Merkel: „Nicht Ablehnung einer ganzen Gruppe“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte den Mord in den ARD-„Tagesthemen“ als „schrecklich“. „Wenn es sich herausstellen sollte, dass es ein afghanischer Flüchtling war, dann ist das absolut zu verurteilen, genauso wie bei jedem anderen Mörder, aber auch ganz deutlich zu benennen.“ Damit dürfe aber „nicht die Ablehnung einer ganzen Gruppe verbunden sein“, warnte die Kanzlerin vor einer Verurteilung aller Flüchtlinge.