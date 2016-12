Merkel strebt Wiederwahl als CDU-Vorsitzende an

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will sich heute als CDU-Parteivorsitzende wiederwählen lassen. Auf dem Bundesparteitag in Essen steht die Rede Merkels im Mittelpunkt, unmittelbar danach soll die CDU-Spitze turnusmäßig neu gewählt werden.

Merkel hatte vor Kurzem erklärt, dass sie bei der Bundestagswahl 2017 ein viertes Mal antreten will. Vor zwei Jahren hatte sie bei ihrer Bestätigung als CDU-Vorsitzende 96,72 Prozent der Stimmen erzielt. In der Union gab es aber monatelangen Streit über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und bei CDU-Basisveranstaltungen in der vergangenen Woche auch vereinzelte Rücktrittsforderungen.

Bei der Wahl des CDU-Präsidiums wollen Innenminister Thomas de Maiziere und die neue Berliner Landesvorsitzende Monika Grütters neu in das höchste CDU-Gremium einziehen.