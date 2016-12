USA: Polizist erschoss Schwarzen - Prozess geplatzt

Der Prozess gegen einen weißen Ex-Polizisten wegen der Ermordung des unbewaffneten Schwarzen Walter Scott ist geplatzt. Die Jury habe sich nicht auf ein Urteil gegen den Angeklagten Michael Slager einigen können, sagte Richter Clifton Newman.

Der 34-Jährige hatte sich vor einem Geschworenengericht in Charleston im US-Staat South Carolina wegen der tödlichen Schüsse auf Scott verantworten müssen.

Der zwölfköpfigen Jury gehörte nur ein Schwarzer an. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, sie werde einen neuen Prozess gegen Slager anstrengen. „Ich bin nicht traurig“, sagte die Mutter des Opfers, Judy Scott. „Ich weiß, dass die Gerechtigkeit siegen wird.“

Scott war Anfang April vergangenen Jahres von Slager erschossen worden, nachdem er wegen eines defekten Rücklichts an seinem Wagen angehalten worden war. Der Tod des Afroamerikaners führte zu Protesten gegen Polizeigewalt in den USA. Auf später veröffentlichten Videoaufnahmen war zu sehen, wie Scott nach einem Handgemenge mit dem Beamten zu fliehen versucht. Der Polizist schoss dem 50-Jährigen daraufhin mehrmals in den Rücken. Slager wurde festgenommen und aus dem Polizeidienst entlassen.