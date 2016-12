New York will 35 Mio. für Sicherheitsausgaben wegen Trump

Die Stadt New York will sich die zusätzlichen Sicherheitsausgaben zum Schutz des künftigen republikanischen US-Präsidenten Donald Trump von der US-Regierung erstatten lassen. In einem Brief an den scheidenden Präsidenten Barack Obama habe er eine Zahlung von bis zu 35 Millionen Dollar (32,70 Mio. Euro) verlangt, erklärte der demokratische Bürgermeister Bill de Blasio gestern.

Damit sollen die Kosten für die Bewachung des Trump Towers in Manhattan bis zur Amtseinführung am 20. Jänner gedeckt werden. Rund um den Wohnsitz des Immobilienmilliardärs gelten seit dessen Wahlsieg am 8. November strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Wer wird Außenminister?

Mit seinen Beratern arbeitet Trump derzeit in seinem Penthouse im Trump Tower an seiner Regierungsmannschaft. Trumps designierter Vize Mike Pence erklärte, gestern seien einige Entscheidungen getroffen worden, die in den kommenden Tagen bekanntgegeben würden. Vor allem die Kür des künftigen US-Außenministers wird mit Spannung erwartet.

Treffen mit Al Gore

Gestern traf sich Trump außerdem mit dem früheren US-Vizepräsidenten und Klimaaktivisten Al Gore. Der Demokrat sprach nach der Begegnung mit Trump von einer „äußerst interessanten“ Unterhaltung. „Es war eine ehrliche Suche nach Gemeinsamkeiten.“ Trump hatten den Klimawandel in früheren Äußerungen als „Scherz“ abgetan. Im Wahlkampf sagte er, er werde als US-Präsident das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen. Ende November deutete er aber in einem Interview an, dass er seine Position womöglich überdenken werde.