Van der Bellen könnte Vorsprung ausbauen

Bitte warten heißt es auch am Dienstagvormittag auf das Endergebnis der Hofburg-Wahl von Sonntag, die Alexander Van der Bellen für sich entscheiden konnte. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will gegen 13.00 Uhr das Ergebnis inklusive Briefwahlstimmen verkünden. Die Bezirkswahlbehörde von Innsbruck-Land war mit der Auszählung am Montag nicht fertig geworden, damit liegt das Ergebnis Tirols noch nicht vor. Van der Bellen könnte seinen Vorsprung auf den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer noch ausbauen.

