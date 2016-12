Katze geriet in Kärnten in Schlageisen

Ein Tierquäler hat in Reifnitz am Wörthersee (Kärnten) ein Schlageisen ausgelegt. Eine Katze geriet gestern Abend in das verbotene Fanggerät, ihr wurde eine Pfote fast abgetrennt.

