Pearl Harbor: Japans Premier wird sich nicht entschuldigen

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe will sich bei seinem Besuch in Pearl Harbor nicht für den Angriff auf die US-Pazifikflotte vor 75 Jahren entschuldigen. Abe werde bei seinem Besuch auf Hawaii Ende Dezember lediglich „der Toten gedenken“, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga heute.

Der gemeinsame Besuch mit US-Präsident Obama solle ein Zeichen der Versöhnung sein und künftigen Generationen zeigen, dass „der Schrecken und das Leid des Krieges nicht wiederholt“ werden dürften.

Obama besuchte Hiroshima

Abe hatte angekündigt, als erster japanischer Ministerpräsident Pearl Harbor zu besuchen. Japan hatte am 7. Dezember 1941 die in Pearl Harbor vor Anker liegende US-Pazifikflotte angegriffen, was den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg beschleunigte. Obama hatte im Mai als erster amtierender US-Präsident Hiroshima besucht, auch von ihm gab es keine Entschuldigung.

Japan hebt Verteidigungsbudget an

Japan will unterdessen seine Rekordausgaben für Verteidigung weiter aufstocken. Hintergrund sind die Bedrohung durch Nordkorea sowie Territorialansprüche Chinas. Wie die Wirtschaftszeitung „Nikkei“ berichtete, dürfte der Rüstungsetat für das kommende Fiskaljahr auf die Rekordhöhe von 5,1 Billionen Yen (42 Mrd. Euro) steigen. Das Kabinett werde das Budget voraussichtlich noch diesen Monat absegnen. Damit würde Japan sein Verteidigungsbudget seit nunmehr fünf Jahren in Folge anheben.